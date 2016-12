Havvindmøller er dødsfælde for rovfugle

Der vil ikke blive indgået nye spillerkontrakter for den kommende sæson, og andre lønnede medarbejdere vil blive opsagt frem mod sommeren.

I meddelelsen fremgår det, at SK Aarhus helt sikkert spiller den nuværende sæson færdig, men så er det også slut.

Baggrunden er, at hovedaktioner i SK Aarhus, Aktieselskabet CBH ved Claus Hommelhoff, har besluttet at indstille den økonomiske opbakning til SK Aarhus, når den nuværende sæson er færdigspillet.

- Der er ikke tale om, at selskabet går konkurs, som håndboldligaen tidligere har været plaget af, men derimod om, at de økonomiske forpligtelser afvikles i det tempo, som det kan lade sig gøre, skriver klubben i pressemeddelelsen.

