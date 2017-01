Ny chef for hundredvis af ansatte

Friskolen ønsker, at børnene får mange oplevelser, hvor de får oplevelser gennem sanser og fysisk aktivitet. Derfor er der ofte ture udenfor skolen.

Den nye friskole er kommet godt fra start. Børnene har fra begyndelsen været i fokus, og en lille skole har mulighed for at tilpasse hverdag til de varierende behov.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies