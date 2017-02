DRONNINGLUND: Der var højt humør på hotellet i Dronninglund tirsdag, da de kendte ansigter Mads Ejlersen og Jens Guldsmed-Thomsen fra DR1-programmet Skattejægerne igen afholdt indkøbsdag til deres marskandiserbutik. Her mødte folk op fra nær og fjern for at få budt på deres skjulte skatte.

Syvende år på skærmen

DR var igen med på sidelinjen for at dokumentere arrangementet til det populære program, som parret har været en del af siden 2011. Og de er stadig glade for, at de dengang takkede ja til at være med.

- Vi havde aldrig regnet med, at det skulle blive så stort, fortæller Mads Ejlersen.

- Men det er så sjovt at være med, og det giver rigtigt god reklame til vores butik. Det har taget sådan om sig, at vi ikke kan passe den alene mere. Vi har flere folk ansat nu.

Vil selv styre toget

Butikken på Lykkegaard i Tversted er tilsyneladende blevet et travlt sted de seneste par år. Men hvad er det helt præcist, det venlige par gør så rigtigt?

- Jeg tror, at kunderne, seerne og læserne kan lide os, fordi vi ubetinget altid har vores passion med i arbejdet, vurderer Jens Guldsmed-Thomsen.

Og parret er helt enige om, at de ikke må gå i stå, men at de derimod skal nytænke deres forretning hele tiden.

- Enten kan du vælge at hoppe på toget og køre med, eller også kan du sætte dig ind i førerhuset og styre det. Vi vælger det sidste. Vi vil gerne have indflydelse på, hvordan vores branche udvikler sig, og vi vil især gerne inspirere folk med måden, vi gør det på, fortæller Jens Guldsmed-Thomsen.

De to travle herrer laver årligt om på butikken, holder vurderingsdage, indkøbsdage, holder foredrag, kører ud til kunder i deres hjem, filmer til DR, skriver til ugebladet Hjemmet og har ting til salg i Fru Møllers Antikcafé i Ålbæk. De har nok at se til, men nyder altid en hyggelig sniksnak med deres kunder, som de også fik masser af tirsdag i Dronninglund.