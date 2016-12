HORNUM: - Uheldigt og ekstremt uskønt...

Sådan lyder vurderingen fra formanden for børne- og skoleudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den konservative Henrik Dalgaard, af det forløb, som har ført til, at skoleleder Morten Birk Petersen og viceskoleleder Heidi Jeppesen er blevet fjernet fra deres poster på Hornum Skole - og i stedet er blevet tilbudt andre stillinger i kommunen.

Egentlig har kommunen slet ikke ønsket at fjerne de to ledere fra landsbyskolen.

Men folkestemningen i byen har gjort det nødvendigt, efter en lærer, bosat lokalt og med mange års anciennitet, blev fyret i forbindelse med en fyringsrunde, hvor der røg i alt tre lærere på grund af faldende børnetal.

- Vi har måttet tage den drastiske beslutning for at beskytte de to ledere, forklarer Henrik Dalgaard, der også forsvarer flytningen af skolens ledelse med hensynet til at få genskabt tilliden mellem forældre og skole.

