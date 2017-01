HUNDBORG: Nybolig Erhverv i Aalborg har sat ejendommen Vorupørvej 73, Hundborg, til salg for ti millioner kroner.

Ejendommen, der rummer såvel elevbygninger som fællesfaciliteter og lærerboliger, blev frem til foråret 2016 drevet som Thyland Idrætsefterskole.

Her måtte skolen erklære sig konkurs efter flere år med vigende elevtilslutning.

Nybolig Erhverv fik ejendommen overdraget af kurator kort før jul, og erhvervsmægler Mads Jespersen fortæller, at der allerede har været et par henvendelser.

Interessen går på at anvende bygningerne til skoleformål.

Mads Jespersen tror på muligheden, fordi den nedlagte efterskole ligger i Thy.

Der er meget hype omkring Thy - især Vorupør og Klitmøller. Det slår vi på, siger Mads Jespersen.

Han tilføjer, at Nybolig Erhverv Aalborg inden for de seneste par år har solgt et par nordjyske efterskoler til andet formål.

Ifølge tingbogen er der en gæld i ejendommen Vorupørvej 73 på samlet 29,5 millioner kroner, idet Nykredit Realkredit er den største panthaver.