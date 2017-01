Lærer skriver for eleverne

Stafet for livet

Drømmehus risikerer at skulle eksproprieres

Fest for 1,4 millioner kroner

- Det sociale og hyggen er det vigtigste ved turneringen. Børnene har et par herlige dage, og forældrene snakker på kryds og tværs, siger Randi Villadsen Bækhøj fra BI.

Det er 22. gang, at Brønderslev Idrætsforening arrangerer skolefodbold.

