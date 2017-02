BRØNDERSLEV: Brugen af snus blandt Brønderslevs unge, at SSP-udvalget og politiet har udsendt en advarsel til forældre til børn og unge i 5.-10. klasse, hvor de advarer mod produktet.

Læs også: Der snuses på skoler

Hos kommunens skoler finder de det ikke overraskende, at de unge bruger snus, men problemets omfang vækker alligevel bekymring.

Det er især politiets udmelding om, at der er tilfælde af unge, der har købt snus i Sverige og sælger det videre til klassekammerater.

- Jeg har talt med nogle elever, som bruger snus, så jeg vidste godt, at problemet eksisterede, siger Claus Jørgensen, skoleleder på Dronninglund Skole.

- Men jeg er overrasket over, at det tilsyneladende er så omfangsrigt, at det ligefrem bliver importeret fra Sverige og solgt blandt eleverne, tilføjer han.

Heller ikke Ole Dahl, der er skoleleder på Hedegårdsskolen i Brønderslev, er overrasket.

- Snus har måske været lidt overset i forhold til rygning og stoffer, men unge mennesker har det med at hoppe på, når noget bliver moderne, siger han.

- Men det er noget, vi skal være ekstra opmærksomme på, tilføjer Ole Dahl.

På skolerne falder snus ind under rygepolitikken, og det betyder, at forældre straks bliver kontaktet, hvis skolen opdager, at unge bruger snus.