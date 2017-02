BRØNDERSLEV: SSP-udvalget har foreslået, at energidrik skal forbydes på skolerne.

Skolebestyrelsen ved de fire skoler i Skoledistrikt Nord - Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen og Hedegårdsskolen - har netop indført et forbud mod energidrik på alle fire skoler.

Det er nu indskrevet i skolernes ordensregler, at energidrikke er forbudt i skoletiden.

- Oplysningerne lægges også ud på skolernes hjemmesider, fortæller distriktsskoleleder Christian Bak.

Skolebestyrelsen slår fast, at det er vigtigt for elevernes læring og trivsel, at de møder ind undervisningsparate. Det indebærer en god søvnrytme og en fornuftig kost.

Eleverne må godt drikke andet end energidrik.

Ifølge ordensreglerne tilstræbes det, at alle eleverne får optimale muligheder for at spise og drikke i løbet af skoledagen.

I skoledagen og i SFO tilstræbes det, at der ved aktiviteter leves op til en sund kostpolitik.

Skoleboden skal også sikre, at eleverne får en sund kost. Det hedder endda, at det sikres gennem fuldkornsprodukter og ikke-sukkerholdige produkter.

Skoleboden skal tilbyde en varieret kost. Der skal være en løbende dialog mellem elevrådet og udbyderen af skoleboden.

Bevægelse er også en del af ordensreglerne nu.

Skolerne skal tilbyde aktiviteter, der prioriterer bevægelse i skolerne pauser og fag. Dette er ligeledes gældende for SFO og landsbyordninger.

Der kan være aktiviteter både ude og inde - afhængig af skoletiden, påpeges der i de nye ordensregler.