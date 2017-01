Her går det strygende

Betjente sigtet for tyveri af kostbare lamper

Betjente sigtet for tyveri af kostbare lamper

Ganske rammende har de tre skulptører valgt at kalde deres fælles udstilling "Skulptur, Skulptur, Skulptur".

I underste etage udstiller billedhuggerne Lars Abrahamsen, Poul Bækhøj og Søren Friis, som med hver deres udgangspunkt har arbejdet med form gennem et helt liv.

Til udstillingen i Hobro har fotografen Niels Reiter - som supplement - fotograferet en række af de skulpturer, som danner forlæg for Suste Bonnéns fotografier.

På den baggrund repræsenterer hendes tilgang til Rudolph Tegners værker også noget helt særligt, idet hun både betragter med fotografens refererende øjne og billedhuggerens blik for detaljer og form.

Suste Bonnén er, udover at være en af landets dygtigste fotografer, også billedhugger.

Helt fra Hobro Kunstsamlings start i 1970 har Niels Guttormsen som billedhugger leveret markante bidrag til udstillinger og til bybilledet i Hobro, og det har derfor også ligget lige for, at han skulle være repræsenteret på udstillingen i 2017.

Udstillingerne arrangeres i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kunstforening og Hobro Kunstsamling, og de tre kunstarter er hver især blevet "bevilget" en udstillingsperiode på fire måneder.

Det bliver de tre overordnede ledetråde for det kommende års udstillinger i Kunstetagerne i Hobro.

Kunstetagerne i Hobro tager for alvor hul på 2017

Niels Guttormsen fylder 85 år i 2017, men er still going strong - som det vil kunne opleves i Kunstetagerne i de kommende fire måneder.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies