HJALLERUP: To mænd fra Hjallerup kom torsdag op at skændes på Grill Cafeen i Østergade i Hjallerup. Det er uvist hvad de to mænd på 47 og 45 kom op at skændes over, men det endte med at den ene stak den anden en knytnæveslag. Da en patrulje kom ud til stedet lykkedes det dog at få de to mænd til at falde ned, fortæller politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn.