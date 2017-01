Wieghorst: Jeg var ikke et øjeblik i tvivl

Würtz: Ikke et overraskende valg

Gik du glip af dronningens nytårstale? Se den her

Under Hollandes besøg dræber selvmordsbomber 32 i Irak

Würtz: Ikke et overraskende valg

Wieghorst: Jeg var ikke et øjeblik i tvivl

Udover at spytte på den 45-årige slog den 37-årige gerningsmand ham to gange i ansigtet med knytnæve.

Forurettede er en 45-årig mand fra Mors. Han var i selskab med sin søn og i færd med at vaske sin bil, da han blev kontaktet af den 37-årige.

Fængslingen skyldes en voldssag fredag ved 14.30 tiden ved en tankstation i Nykøbing. Her mødte den 37-årige en mand, der tidligere har vidnet mod ham i en straffesag, og spyttede ham i ansigtet.

NYKØBING: En 37-årig morsingbo skal sidde i fængsel frem til 25. januar. Det blev afgjort ved et grundlovsforhør ved retten i Holstebro lørdag, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies