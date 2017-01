Morsingbo dømt for trusler mod politikere

BRØNDERSLEV: En opmærksom borger kontaktede mandag aften omkring klokken 22.30 politiet og gjorde opmærksom på, at der i en butik på Algade i Brønderslev stod et tændt stearinlys. En patrulje rykkede ud, og i samarbejde med en vægter fik de deaktiveret alarmen, skaffet sig adgang til butikken og kunne herefter puste lyset ud.

