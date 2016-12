BRØNDERSLEV: Efter i flere år at have haft røde tal på bundlinjen er regnskabet for 2016 nu gået i nul, og administrerende direktør Per Albæk ser positivt på fremtiden.

- 2016 blev endnu et meget udfordrende, men positivt og spændende år for PN-Beslag. Vi konstaterer, at vi fortsat er på vej med stigende omsætning på det forretningsområde vi skal satse på i fremtiden.

- Heldigvis blev 2016 året, hvor vi fik solgt vores Industrisegment til Roto i Tyskland. Vi har dermed desværre måttet sige farvel til en del kolleger samt væsentlige dele af vores produktion af industribeslag, nogle enkelte maskiner og en del værktøjer. Men vi har heldigvis, mod oprindelig forventning, fået en god aftale som underleverandør af rigtig mange produkter til Roto, oplyser Per Albæk.

Kraftig forbedring

- Når vi slutter året med et rundt nul, er der tale om en kraftig forbedring i forhold til de seneste mange år, hvor det har budt på minusresultater. Ud over det for os acceptable ordinære drift resultat, så har vi tjent på salget af vores industrisegment til Roto.

- Alt i alt kommer det til at betyde, at PN-Beslag kommer ud med et rigtigt godt og positivt resultat for året 2016, fortsætter Per Albæk.

- Der er i løbet af året ydet en rigtig god indsats af alle medarbejdere på PN-Beslag. Det har været en stor udfordring at få leveret produkter, maskiner, værktøjer og andre ydelser til Roto i det forgangne år. Der er hele vejen rundt i organisationen ydet en stor indsats for at få alt til at lykkes. Vi har leveret det der har været aftalt i god kvalitet og til tiden, fortæller Per Albæk.