FREDERIKSHAVN: En 34-årig mand fik onsdag aften kylet Klorin i ansigtet ved et opgør på Lodsgade i Frederikshavn.

Manden er bragt på skadestuen og skal nu undersøges af en øjenlæge. Der er risiko for, at han får nedsat syn, efter han fik smidt det kraftige rengøringsmiddel i ansigtet, oplyser vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

En 48-årig mand er anholdt for Klorin-angrebet. Han sigtes for vold, og politiets jurister skal nu tage stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Det var onsdag ved 19-tiden, at de to mænd kom i skænderi ud for Tordenskjoldskroen på Lodsgade i Frederikshavn. Pludselig smed den 48-årige så Klorin i ansigtet på den anden mand, ifølge politiet.

Årsagen til uoverensstemmelsen kender politiet endnu ikke.