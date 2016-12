FREDERIKSHAVN: Aalborg Pirates er favorit i de to opgør mod Frederikshavn White Hawks i dag og i morgen.

Det mener White Hawks-backen Rasmus Søndergaard.

- Når man ser på, hvordan sæsonen er forløbet hidtil, så er piraterne jo favoritter. De ligger nummer et - endda ganske suverænt - og de har været meget stabile, så alt andet lige må de være favoritter, siger Rasmus Søndergaard.

Han understreger dog, at høgene glæder sig til de to opgør.

- Det er altid fede kampe med meget på spil og mange tilskuere på lægterne. Det er Aalborg Pirates, vi allerhelst vil slå, og i denne sæson ligger begge hold godt til i tabellen, så der er virkelig noget at spille for. Og hvis vi rammer vores niveau og følger deres tempo, så har vi muligheden for at vinde begge kampe, selvom fire point også vil være godkendt, siger Rasmus Søndergaard.

Bedømt på den seneste kamp, hvor høgene hjemme blev slået af bundholdet Herlev, er der dog ikke meget at have optimismen i.

- Nej, det var for dårligt, og vores bundniveau har været for lavt i denne sæson. Men hvis man ser bort fra Herlev-kampen synes jeg, det har set godt ud på de seneste, siger Rasmus Søndergaard.