BRØNDERSLEV: Arbejdet med opførelse af det nye varmeværk i Brønderslev, der er baseret på solvarme og flis, er nu nået så langt, at solanlægget 31. december sættes i gang.

Det er firmaet Aalborg CSP, der er leverandør, der lover, at det på årets sidste dag står færdig med solvarmeprojektet.

- Denne dato kommer til at passe, selv om de sidste svejsninger foretages i perioden mellem jul og nytår, fortæller formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V).

- Selv om solen ikke skinner meget i vintermånederne, er det en stor økonomisk gevinst ved overholdelse af denne deadline.

- Et forventet energibesparelsestilskud på ca. 9 mio. kr. udløses, idet anlægget kan levere varme inden årets udgang.

- Også byggeriet af selve flisværket er kommet ind i en afgørende fase, hvor der dagligt er synlige fremskridt at se. Der er allerede opført et enkelt opført, hvor blandt andet styringen af CSP-anlægget befinder sig.

- Der er også den seneste uges tid rejst stålspær til den hal, der kommer til at rumme det indendørs flislager.

- Snart færdigstøbes gulve og gruber i resten af værket. På maskinsiden er detailprojektet færdiggjort, og den videre projektering og kontrahering af indkøb af komponenter fortsætter som planlagt. Der ventes indsætning med kran af tunge maskinelementer i februar 2017, mens bygningen stadig delvist står med åbent tag.

Lasse Riisgaard fortæller, at den overordnede tidsplan indtil videre holder fint, hvilket betyder, at målet om, at fliskedlerne kommer i funktion til fyringssæsonen 2017-2018 kan opfyldes.

Det samlede projekt koster ca. 300 mio. kr. Anlægget bliver det første af sin art i verden med den kombination, at solvarmeanlægget kan levere både el og varme, mens flisværket leverer varme.

Solpanelerne rejses på et 14 hektar stort areal, som Brønderslev Forsyning har købt af Brønderslev Kommune. Solpanelerne dækker et areal på 27.000 kvadratmeter.

Lasse Riisgaard håber at varmeforbrugerne med den store investering undgår en stigning i varmeregningen på 4000-5000 kr.

Der er modtaget 20 mio. kr. i støtte fra Energistyrelsen, netop fordi flis og solvarme kombineres i el- og varmeproduktion.