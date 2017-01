HELE LANDET: Mens 2016 blev rundet af med en række grå dage, så bliver den første uge i 2017 ganske solrig.

Kun tirsdag lukker skyerne helt af for solens stråler.

Og dermed er der ingen dårlige undskyldninger for at udskyde eventuelle nytårsforsætter om at motionere juledagenes ekstra kalorieindtag af udenfor.

- Det bliver rigtig flot vejr mandag med sol over hele landet. I den vestlige del kan der måske komme nogle få byger, siger Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Temperaturerne vil ligge mellem en enkelt en streg over frysepunktet og op til fem grader. Dermed bliver det ikke koldt nok til, at eventuelle byger vil slå over i sne, siger hun.

Natten til tirsdag trækker skyer ind vestfra, og det giver "noget regn og byger" i løbet af tirsdagen. Men også forholdsvist lunt. Op til otte grader, lover DMI.

Onsdag bliver væsentligt koldere på grund af vind fra nordvestlig retning.

- Et lavtryk passerer hen over det sydlige Norge, og det bringer blæsevejr med sig. I dagtimerne vil det være omkring fem graders varmt, men det vil føles koldere på grund af hård vind, siger Trine Pedersen.

Nattefrost

Onsdag vil solen igen vise sig frem over Danmark, og torsdag med endnu større kraft.

- Torsdag ser ud til at give god plads til solskin med temperaturer omkring frysepunktet. Vinden drejer om i nord, og enkelte byger kan ikke udelukkes, siger hun.

De kommende nætter byder på nattefrost ned til to-tre grader. Natten til fredag tager kulden yderligere til.

- Måske ned til minus syv grader mange steder, siger Trine Pedersen.

- Fredagen bliver lidt af en overgangsdag. Det begynder ganske pænt med solskin, men efterhånden kommer der skyer ind fra vest, siger hun.

De østlige egne af landet har dermed udsigt til mest sol, inden den første hele weekend i 2017 begynder.

/ritzau/