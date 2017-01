Medie: Skattekroner betalte for DF’s sommerfester

Chef for fire butikker

Politiet advarer: Livsfarligt at færdes i oversvømmede områder

Sejr for landskabet

- Vinden skulle først være kommen klokken 18, men den kom så tre timer tidligere med vindstød op til 25 meter i sekundet, oplyser Jes Donneborg, divisionsdirektør, Aalborg CSP, som står for vedligeholdelsen af det topmoderne solvarmeanlæg.

