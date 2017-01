BRØNDERSLEV: Øster Brønderslev Varmeværk planlægger at etablere et solvarmeanlæg.

Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg går ind for, at fordebatten indledes for projektet. Der er tale om 4990 kvadratmeter solfangere. Anlægget producerer ca. 2522 MW årligt, hvilket svarer til ca. 30 procent af den årlige producerede varme på varmeværket i Ø. Brønderslev.

Det er planen, at der skal ske en udvidelse af det eksisterende kraftvarmeværk. En mindre bygning kræver ikke, at der udarbejdes en lokalplan. Men der skal udarbejdes en lokalplan for solfangeranlægget. Anlægget ønskes placeret syd for Ø. Brønderslev, nær et eksisterende landbrug på Taksvej. Der plantes på alle fire sider af solfangerne. Der er indgået en aftale med en privat lodsejer om, at Ø. Brønderslev Fjernvarmeselskab køber jorden til anlægget.

Realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg og lokalplan. Derfor opfordrer Brønderslev Kommune alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og ideer til planlægningen.

Fordebatten løber frem til 27. januar.

Der er mulighed for at læse mere om projektet og planerne på kommunens planportal. Her kan man også skrive synspunkter og ændringsforslag.