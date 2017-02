FREDERIKSHAVN: Jyllands lækreste hotellobby.

Det var ambitionen for det renoveringsprojekt i millionklassen, som Hotel Jutlandia i Frederikshavn har gennemgået i løbet af det seneste halve år. Ambitionen er opfyldt, synes hoteldirektør Camilla Frost.

Den store, lidt upersonlige lobby er omdannet til en række hyggelige dagligstuer.

I åben forbindelse, men opdelt af selve møbleringen, så gæsterne kan være sig selv uden at være alene.

En følelse af hjem

- Vi har en filosofi om, at "hjem er ikke et sted, men en følelse", og den følelse skal vi skabe for vores gæster, dels gennem den personlige service, dels gennem indretningen af hotellet. Vi ville gerne gøre vores lobby til et sted, hvor gæsterne vil hygge sig om aftenen i stedet for at sidde på værelserne, og den tanke fangede designer Anders Busk Faarborg med det samme. Han har skabt et vidunderligt rum, hvor skranken er brudt op, og hvor man får lyst til at slå sig ned for en stund - med en kop kaffe, med sin computer eller i samtale med andre gæster, siger Camilla Frost.

Afslappet atmosfære

- Lobbyen er sjælen i et hotel. Ved at fokusere på detaljerne og en afslappet atmosfære, har vi skabt en lobby, der hilser gæsterne varmt velkommen. Inspirationen er hentet fra Hotel Jutlandias egen historie. De tidsepoker, som hotellet har gennemlevet, har jeg forsøgt at samle i en visuel fortælling, siger Anders Busk Faarborg om sit valg af stil og indretning.

I direkte forbindelse med lobbyen er der indrettet et mødelokale for op til ti personer.

Det er et tilbud til byens virksomheder, som har brug for at holde møder med tilrejsende gæster.

På samme måde står lobbyen åben for uformelle møder, for eksempel jobsamtaler og interviews.

Tredje generation på Havnepladsen

Hotel Jutlandia er byens businesshotel med over 50 procent udenlandske gæster.

Men det er også frederikshavnernes hotel, idet restauranten på toppen og konferencelokalerne er flittigt benyttet.

Camilla Frost håber også, at frederikshavnerne vil bruge den ny lobby til for eksempel at nyde en kop kaffe og hvile benene under shoppingturen.

- Som hotelvirksomhed skal vi hele tiden forny produktet, og det er denne investering udtryk for. Som familieejet hotel kan vi netop investere overskuddet i udvikling af hotellet, så vi også på langt sigt kan have et internationalt hotel i Frederikshavn, siger Camilla Frost, der er tredje generation i det hotel, som hendes bedstefar, Ejnar Honoré, byggede på Havnepladsen i Frederikshavn i 1968.