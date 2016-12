33 hold til fodboldstævne for familier

Politiets teknikere skal nu foretage en brandteknisk undersøgelse af sommerhuset for om muligt at fastslå brandårsagen.

EGENSE: Et sommerhus på Anemonevej i Egense brændte ved 23.15-tiden i aftes ned til grunden.

Voldsom brand hærgede sommerhus mens stormen sørgede for masser af næring til branden

