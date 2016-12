LILDSTRAND: Tidligere har havet undermineret sommerhuse flere steder i Vendsyssel. Natten til i går gjorde stormen Urd samme skrækscenarie til virkelighed i Lildstrand - fiskerlejet i det nordvestlige hjørne af Thisted Kommune.

Et sommerhus styrtede delvist i havet, efter at havet i løbet af stormen åd sig cirka 10 meter ind. Sommerhuset var for en længere periode lejet ud til udlandsdanskere, men mandag aften valgte de at pakke sammen i al hast og forlade huset. En klog beslutning, for i løbet af natten var en stor del af bygningen styrtet ned ad kystskrænten.

Nogle husnumre længere mod vest på Sandnæshagevej havde Jørgen Leegaard og Else Dam en stort set søvnløs nat. Deres kun tre år gamle hus er det eneste i husrækken langs kysten, der bliver brugt som helårsbolig. Her forsvandt knap halvdelen af et cirka 15 meter bredt grundstykke, som plejer at adskille parrets terrasse fra skrænten ned til stranden.

Kæmper for kystsikring

For parret og de andre ejere af husene langs stranden har stormen sat fokus på en sag, som de har kæmpet for i længere tid: At få fortsat den kystsikring, som findes ud for en stor del af Lildstrand, men som slutter få meter vest for Else Dam og Jørgen Leegaards hus.

- Vi har bedt Thisted Kommune om at finde ud af det sammen med Kystdirektoratet. Vi lodsejere havde planlagt, at vi i begyndelsen af det nye år skulle mødes og lægge en slagplan. Men så kom Urd os i forkøbet, siger Jørgen Leegaard.

Ifølge Else Dam og Jørgen Legaard har havet - indtil i går - ikke for alvor taget af kysten i Lindstrand siden 1981. Det afgørende var vindretningen, nordvest skiftende til nord, ovenpå mange dage, hvor vandet var blevet stemmet op ud for kysten.

- Men det kan være, at den næste storm fra samme retning kommer om en uge, siger Else Dam.