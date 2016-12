THY/MORS: Sommerhusene i Thy har langt fra stået tomme i julen og gør det heller ikke til nytår. Det viser opgørelser fra Feriepartner Thy, der udlejer 422 sommerhuse i Thisted Kommune. Her er antallet af udlejede huse næsten på niveau med sidste års, oplyser Hanna Amdisen, daglig leder af Feriepartner Thys kontor.

- Der har været stor rift om vores sommerhuse til jul og nytår. De 401 er udlejede, mens resten er optaget, fordi ejerne selv vælger at benytte dem, fortæller Hanna Amdisen.

- For mange er det mere afslappende og roligt at tage i sommerhus til jul og nytår, tilføjer hun.

At det er populært at tilbringe jul og nytår i sommerhus, bekræftes af tal fra sommerhussøgemaskinen Campaya.dk, der lejer henholdsvis 588 og 49 sommerhuse ud i Thisted og Morsø Kommuner. I nytårsugen melder de om kun 13 procent ledige sommerhuse i Thisted Kommune, mens tallet er 19 procent for Morsø Kommune.