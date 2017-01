Würtz: Ikke et overraskende valg



Hos Nybolig mærker man især en interesse for sommerhuse, der ligger i en times kørsel fra Aalborg. Der afspejles blandt andet i tallene over solgte fritidshuse i Hjørring. I de tre første kvartaler i 2015 blev der solgt 87 sommerhuse, mens de i samme periode i 2016 blev solgt 110 sommerhuse.

- Selvom 2015 var et udmærket år, er der i 2016 virkelig kommet hul på bylden. Samtidig har priserne også holdt stand, selvom de på landsplan er faldet et par procent, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Nybolig.

HJØRRING: I 2016 blev der solgt flere sommerhuse i Nordjylland. Nye tal fra Realkreditrådet viser, at der generelt blev handlet flere fritidshuse i Nordjylland i andet og tredje kvartal, hvor der typisk handles sommerhuse. Der blev f.eks. solgt 238 fritidshuse i andet kvartal 2015 mod 319 handler i samme periode 2016.

