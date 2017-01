Grønt lys for Burger King

Rekordår for Kunsten

Fransk præsidentkandidat vil have 5000 flere politimænd

HJØRRING: Vil du være med i musicalen Atlantis, som Hjørring Sommerspil sætter op til sommer? Sommerspillet opfordrer alle interesserede til at møde op til audition på Hjørring Musiske Skole i Dronningensgade i Hjørring fra kl. 10 - 15 søndag 8. august.

Sommeren 2016 opførte Hjørring Sommerspil musicalen The Sound of Music. Arkivfoto: Torben Hansen

