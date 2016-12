BRØNDERSLEV: Er du til soulmusik - og ikke mindst til en god fest ? Så er der absolut mulighed for at kombinere de to ting, når BI Håndbold slår dørene op til et brag af en fest fredag den 10. marts 2017.

- Har du altid haft lyst til at møde James Brown, Tina Turner, Joe Cocker, Stevie Wonder, Bryan Ferry og Amy Winehouse, til en stor fest, så har vi blot nævnt nogle af de musikeres numre, der kan opleves, fortæller Henning Jensen fra BI-Håndbolds koncertudvalg.

Det bliver det 12 mand store orkester Soulfunction fra Aalborg, der giver de bedste numre fra alle disse kunstnere, i en næsten to en halv time time lang koncert/fest.

Soulfunction er kendt for at lave en rigtig fest, lige fra første nummer, og de har igennem årene formået at få et stort og fast publikum.

Normalt giver de kun en enkelt koncert om året på Skråen i Aalborg, men det er lykkedes at få dem til at rykke til Brønderslev og gentage festen.

- Vi har de sidste par år haft U2-kopi bandet Die Herren til og spille i Brønderslev Hallerne, siger Henning Jensen fra BI-Håndbolds koncertudvalg. Men nu fik vi lyst til at slå dørene op til en helt anden musikalsk oplevelse.

I lighed med de seneste to år, så bliver der arrangeret spisning før selve koncerten. Det sker i den stilstødende hal, og under selve spisningen vil Per Møller, der er kendt fra blandt andet Hoop, underholde, og når koncerten er færdig, så spiller Per op igen - til afterparty frem til at timerne bliver små.

- Så der bliver mulighed for at det voksne publikum kan komme til en rigtig fest i hallen, slutter Henning Jensen.

Billetsalget er i gang på BI-Håndbolds hjemmeside, hvor man både kan bestille koncertbilletter, samt spisning. Der er rabat, hvis man bestiller begge dele samtidig.