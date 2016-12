To kunder kan powershoppe

SAS lukker for lounge-adgang i Aalborg

Nordpolen er tæt på at rammes af tøvejr

19 års fængsel for 3,7 kilo narko

48-årig fængslet for klorin-overfald

Dyrt at fyre fyrværkeri af før nytår

19 års fængsel for 3,7 kilo narko

Den Jyske Sparekasse med hovedkontor i sydjyske Grindsted er økonomisk udfordret og arbejder på at styrke sit kapitalgrundlag,

Det er aftalt med Den Jyske Sparekasse ikke at oplyse købsprisen på de fire filialer.

- Vi har endnu ikke analyseret på, om vi på længere sigt vil opretholde alle vores filialer i Aalborg. Det vil blandt andet afhænge af kundetilstrømningen, som i øvrigt har været rigtig god i vores to eksisterende filialer i byen, siger administrerende direktør Vagn Hansen fra Sparekassen Vendsyssel.

Efter købet af de fire filialer vil Sparekassen Vendsyssel have hele tre filialer i Aalborg.

Med købet af de fire filialer overtager Sparekassen Vendsyssel omkring 15.000 kunder, et samlet udlån på 807 millioner kroner og et samlet indlån på en milliard kroner samt 35 medarbejdere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies