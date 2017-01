HOBRO: Repræsentanterne fra Mariagerfjord Kommune havde travlt, da der i aftes var sidste informationsmøde, inden renoveringen af Hostrupvej i Hobro begynder 14. februar.

Spørgelysten i Rosendal Idrætsforum var så stor, at koordinator Betina Kruse- der havde fået tjansen som mikrofonholder- måtte gå hurtige skridt rundt blandt de omkring 150 fremmødte.

Imens svarede teknik- og byggechef Lars Højmark på de mange spørgsmål, som hans præsentation af den endelige slagplan for renoveringen affødte.

Kommunen har fået tilladelse af Vejdirektoratet til at opstille gule omkørselsskilte ved fire frakørsler på motorvejen omkring Hobro.

Forslaget om at holde et spor åbent på Hostrupvej under renoveringen realiseres ikke.

Samtidig bliver der skiltet i toppen og bunden af Hostrupvej, hvor billisterne henvises til at bruge motorvejen.

Samtidig - slog teknik- og byggechefen fast - bliver forbuddet mod gennemkørsel på sidevejen Hegedalsvej ophævet i de ti måneder, renoveringen står på.