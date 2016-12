Politiske tæsk for mølleplan

Berlin-angriber hævdes at være skudt

To biler i frontalt sammenstød

Politipatruljen kunne hurtigt konstatere, at bilisten, som er en 37-årig mand fra Thisted, med stor sandsynlighed var beruset, så han blev anholdt og måtte aflevere en blodprøve til analyse.

THISTED: Kort efter en bilist fredag klokken 00.42 havde påkørt en lygtepæl ud for McDonald’s på havnen i Thisted, fik nogle vidner stoppet manden, der forsøgte at komme væk.

