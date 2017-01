ØSTRUP: En familie med to voksne og to børn slap heldigt fra et frontalsammenstød med en spritbilist på Svoldrupvej ved Østrup. Familien kom kørende i en personbil, da en modkørende bilist kom over i den modsatte vejbane og kørte frontalt ind i bilen med familien.

Efter sammenstødet løb to mænd fra den modkørende bil fra stedet.

Alle fire medlemmer af familien slap med mindre knubs.

Nordjyllands Politiet satte jagten ind for at finde de to undløbne mænd, og det lykkedes kort før kl. 21, hvor de blev anholdt ikke langt fra ulykkesstedet. Ejeren af bilen var identisk med bilens fører - en 35-årig mand fra lokalområdet. Derfor havde politiet gode spor at gå efter. Han blev sigtet for spirituskørsel. Hans 34-årige kammerat, der også løb fra stedet, blev også anholdt. Han er ligeledes fra lokalområdet.

De to mænd blev sidst på aftenen sat på fri fod - efter endt afhøring.