AARS: Politiet anholdt i går to personer efter et trafikuheld på Svoldrupvej ved Østrup, hvor to biler kolliderede frontalt. De to anholdte befandt sig begge i den ene bil, og blev taget med for at få udtaget en blodprøve.

Efter uheldet stak den ene af de to af fra stedet, men han blev dog fanget og anholdt. Når politiet valgte at få taget en blodprøve fra dem begge, skyldes det, at man ikke ved, hvem af de to, der kørte bilen, og derfor vil sikre, at man har bevis mod den, der senere kan påvises at have kørt bilen på ulykkestidspunktet.

I den anden bil befandt der sig en familie, men der var tilsyneladende ingen, der kom alvorligt til skade. Til gengæld skete der stor materiel skade ved uheldet.