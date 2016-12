KØBENHAVN: Umiddelbart ser det ud til, at de danske forbrugere, efter et stramt efterår, igen har løsnet grebet om pungene og er begyndt at bruge penge igen.

I hvert fald har Danmarks Statistiks opgørelse over detailhandlen i oktober og november vist pæne vækstrater.

Spørgsmålet er så, om tendensen fortsætter i december, og det er Handelsbankens cheføkonom, Jes Asmussen, lidt i tvivl om.

Han tager i hvert fald forbehold for, at en del kan have benyttet black friday til at købe julegaver, som ellers skulle være købt i december. I så fald kan detailsalget i december ende med et fald.

- Vi kan se, at en stor del af fremgangen i november især skyldes salg af elektronik og bolig- og fritidsudstyr.

- Det er typiske julegavevarer, og derfor blive det spændende at se, om de så mangler i decembertallene, når de foreligger, siger cheføkonomen.

Han noterer sig i den forbindelse, at forbrugertillid faldt kraftigt i december. Det kan være et statistisk udsving, men det kan også være et udtryk for, at forbrugerne reagerer på den seneste udvikling i økonomien.

- Renterne er steget på det seneste, hvilket igen kan få betydning for boligpriserne og kan medføre stigende forbrugerpriser.

- Samtidig har olieprisen også løftet sig en smule, og det får måske nogen til at være lidt mere varsom med pengene, vurderer Jes Asmussen.

Han slår dog fast, at det skal gå meget galt, hvis ikke forbruget i fjerde kvartal samlet set viser en stigning.

- Med de tal, vi allerede kender, skal vi ramme et fald på fire procent i december, hvis forbruget ikke mindst skal nå samme niveau som sidste år.

- Og det vil være meget usædvanligt, hvis det sker, siger han./ritzau/