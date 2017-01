Lærer skriver for eleverne

Stafet for livet

Theresa May erklærer sig klar til at sige Trump imod

Stafet for livet

Fest for 1,4 millioner kroner

FDM klager over Aalborgs nye p-afgifter

Fest for 1,4 millioner kroner

Drømmehus risikerer at skulle eksproprieres

De penge, der bliver samlet ind til Stafet For Livet, går til Kræftens Bekæmpelse livsvigtige arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte, fortæller Henrik Jespersgaard fra Stafet for Livet.

- Styregruppen kan allerede nu løfte sløret for, at der bliver etableret en løberute og en "gårute" begge i Rododendronparken på ca. 900 meter.

BI’s Venner stiller med frivillige til selve dagen, som skal hjælpe med forskellige praktiske gøremål under stafetten.

Derudover findes der en ansvarlig for alt logistikken herunder ruten, en fighteransvarlig, en underholdningsansvarlig, en sponsoransvarlig, pr-udvalg, holdansvarlig, oplysning, ansvarlig for lysceremonien, madansvarlig samt en frivilliggruppe.

Styregruppen består af et formandskab med en formand, næsteformand, kasser og en sekretær.

Stafet for livet er en 24 timers holdaktivitet, der sætter fokus på kræftsagen, og som symboliserer den hårde kamp, som en kræftpatient kæmper hele døgnet med.

BRØNDERSLEV: Forleden havde styregruppen bag Stafet For Livet Brønderslev første møde i det nye år.

Brønderslev bliver også vært for Stafet for Livet

Der gøres klar til Stafet for Livet. Privatfoto

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies