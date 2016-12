THISTED: Med en bevilling på 600.000 kroner fra Udlændinge- og Integrationsministeriet er Thisted en af 11 kommuner i landet, der får statslig støtte til at hjælpe flygtninge og indvandre til et job.’

Ministeriet har givet penge til 10 projekter i 11 kommuner, som vil gøre en indsats i forhold til virksomheder, hvor der er de største jobmuligheder.

Sammen med kursus- og rådgivningsvirksomheden Integro A/S har Thisted Kommune allerede gode erfaringer med at skaffe arbejde til flygtninge. 25 procent er kommet i job i løbet af den treårige integrationsperiode, påpeger Niels Jørgen Pedersen (V), formand for kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg.

- Det er rart, når vi får mulighed for at arbejde videre med det, vi er gode til i forvejen, siger Niels Jørgen Pedersen - som regner med, at Integro også bliver samarbejdspartner i det nye projekt.

Den relativt høje beskæftigelse for flygtninge og indvandrer skal dog også ses i lyset af, at ledigheden overordnet er lav i Thisted. Og de 600.000 kroner skal bruges til at skaffe job i fem-ti af de brancher, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er størst.

Med støtten følger et krav om, at kommunerne skal udbrede deres erfaringer til resten af landet.