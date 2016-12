DRONNINGLUND: På landsplan har årets julehandel slået alle rekorder med en stigning på 3,4 procent i forhold til sidste år. Spørger man de handlende i Dronninglund, får man nogle ikke så helt klare meldinger.

- Julehandelen er slet ikke, som den var for bare nogle få år siden, fortæller Karsten N. Møller fra tøjbutikken Brunø.

- Tidligere var dagene op til jul de helt store, men nu er det, som om det hele er blevet spredt mere ud. Her i butikken er vi tilfredse med julehandelen, der er på samme niveau som sidste år, så vi skal ikke klage. Vi har solgt godt af især undertøj, skjorter og strik, men i det hele taget er der tyndet godt ud i varerne. Vi har faktisk aldrig haft så få varer til udsalget som i år, fortæller Karsten N. Møller fra Brunø.

Helt så optimistisk er Helle Sørensen fra skobutikken Zjoos ikke.

- Vi kan da sagtens mærke, at mange handler på nettet. De sidder derhjemme og bestiller, og det er klart, at den handel dermed forsvinder fra os. Butikkerne kan jo ikke leve af, at folk handler på nettet. Mange ved også, at der er udsalg i starten af januar, og så venter de, mener hun.

- Vi har ikke gjort det endeligt op, men jeg kan se, at vi er langt bagefter sidste år, føjer Gudrun Kristensen til.

- Det kan da godt bekymre os, hvis vi tænker på fremtiden. Hvis først nogle butikker lukker, så følger andre efter, og så mister byen sit handelsliv, som i øjeblikket trækker kunder til fra et stort område, påpeger Helle Sørensen.

- Vi er da tilfredse, men der er ikke den samme gang i handelen, som tidligere, fortæller Helle Blakey fra Brillehuset. Også hun peger på konkurrencen fra nettet.

- Vi har prøvet at være på nettet, men det gav intet. Vi er for små, så det går ikke. Nu skal jeg heller ikke være for negativ, for vi har haft et pænt salg. Ved Black Friday var der virkelig gang i den, og det har selvfølgelig taget lidt af julehandlen. Julen starter tidligere og tidligere, og mange køber gaver tidligt for at få det overstået. Det er fordelt over en længere periode, og vi har ikke de her dage til sidst, hvor folk står på nakken af hinanden. Jeg synes faktisk, at folk fortsat er flinke til at handle lokalt. Vi har også mange kunder udefra. De kommer bl.a. fra Vodskov og Hals, fordi det er så nemt at parkere. Det er noget, der tæller, understreger Helle Blakey fra Brillehuset.

Tina Bang fra tøjbutikken TiKi oplyser, at julehandelen hos hende er nogenlunde som sidste år.

- Jeg er bestemt tilfreds. Der har været travlt de fleste dage, men efter kl. 17.30 kommer der stort set ingen i butikken. Derfor mener jeg, at det er helt unødvendigt at holde åbent til 19, slutter hun.

- Vi havde en rigtig god julehandel sidste år, men den er faktisk bedre i år, fortæller købmand Anders Dige fra Meny.

- Vi skal ikke klage. Det spiller naturligvis også ind, at Kiwi lige overfor er lukket, men vi har haft en virkelig god julehandel. Vi oplever heller ikke som specialbutikkerne den store konkurrence fra nettet. I hvert fald ikke endnu, for der er ingen tvivl om, at tendensen med at handle på nettet breder sig de kommende år, men endnu oplever vi ikke konkurrencen. Det er også, som om folk godt vil bruge lidt flere penge på mad og på en god flaske vin, siger Anders Dige fra Meny

Også Ann Frydenlund fra tøjbutikken Nicoline glæder sig over julehandelen.

- Vi har haft travlt. Også om aftenen, fortæller Ann Frydenlund, der ligeledes har oplevet, at handelen er bredt ud over en længere periode.

- Black Friday var virkelig en stor dag, hvor mange købte julegaver. Det er klart, at det har fjernet noget af handelen i december, der slet ikke er som for få år siden. Naturligvis er der mange, der handler på nettet, men vi oplever, at der stadigvæk er mange, der gerne vil have tøjet i hånden og også prøve det. Vi har i år solgt en masse forårstøj. Det er faktisk sådan, at der stort set ikke er mere tilbage af det i størrelse medium, fortæller Ann Frydenlund fra Nicoline.

Gaverne er købt og pakket ud. Nu venter store byttedag og derefter udsalg.