MORS-THY: Mors-Thy Håndbold har forlænget aftalen med Stefan Nielsen. Den erfarne allroundspiller, der er i gang med sin anden sæson hos Mors-Thy, har skrevet under for yderligere to år.

- Vi er selvsagt rigtig glade for at have aftalen med Stefan på plads - en aftale, som dels er med til at skabe kontinuitet i truppen og dels signalerer, at vi gerne vil belønne arbejdsomhed og dedikation. Stefans præstationer i denne sæson taler for sig selv, og vi ved, at vi i Stefan har en spiller, der knokler og giver sig 100 pct. for holdet til både træning og kamp - og en spiller, som kan spille på stort set alle positioner og i begge ender af banen. Så han er en vigtig del af opbygningen af Mors-Thy Håndbolds kommende hold, siger Henrik Hedegaard fra Mors-Thy Håndbolds bestyrelse i en pressemeddelelse.

Også for Stefan Nielsen har det været vigtigt at få en afklaring på fremtiden.

- Mors-Thy Håndbold er et godt sted at være. Vi har gode faciliteter, kulturen er god, nærmest familiær, og stemningen til vores kampe er imponerende - og er med til at gøre det sjovt og motiverende at spille, så valget har ikke været så svært for mig. Vi har en god og harmonisk trup med et godt match mellem ung og gammel, og det bliver spændende med nye indspark og en ny måde at tænke håndbold på med Søren Hansen ved roret fra næste sæson. Mine ambitioner er først og fremmest at spille og bidrage med det jeg kan til holdet, og så håber jeg, at vi kan forblive et stabilt ligahold, som overrasker en gang imellem, siger Stefan Nielsen.