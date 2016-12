ASAA: En sti er beregnet til, at beboere kan færdes på den. Den må ikke bruges som mødding.

Jens Ole Jensen, Strandvejen 330 i Asaa, har kørt flere vognlæs gødning ud på en offentlig sti/vej, der er en del af Nordsøstien.

Selv om Jens Ole Jensen af Brønderslev Kommune midt i december er blevet bedt om at bringe forholdene i orden, er det ikke sket.

Naturmedarbejder fra Brønderslev Kommune, Keld Koustrup Sørensen, kalder over for NORDJYSKE episoden som værende i strid med naturbeskyttelsesloven, når offentligheden hindres adgang på stien/vejen.

Dybstrøelse?

Keld Koustrup Sørensen og sagsbehandler Karin Holk fra kommunens landbrugsafdeling rykker i nærmeste fremtid ud for at besigtige forholdene og bringe sagen i orden samt få lovliggjort forholdene.

Karin Holk har 9. december bedt Jens Ole Jensen om at fjerne gødningen. Men Jens Ole Jensen mener, at han har lov til at etablere en gødningsplads på stedet.

Jens Ole Jensen kalder det for komposteret dybstrøelse. Men Karin Holk betegner det som gødning.

- Opbevaring på bar jord/græs af den slags møg er af hygiejniske og miljømæssige årsager ikke tilladt, fastslår Karin Holk.

Hun påpeger også, at en markstak skal placeres på en mark og skal være placeret mindst 30 meter fra naboskel, 15 meter fra vej og 15 meter fra vandløb.