BRØNDERSLEV: En planlagt støjvold på asfaltfabrikken NCC i Hjallerup havner nu på Natur- og Miljøklagenævnets bord.

Brønderslev Kommune har sagt ja til at etablere støjvolden af hensyn til naboerne.

Men det er naboerne ikke tilfredse med.

- Vi kan ikke acceptere, at miljøgodkendelsen ændres, så der gives tilladelse til støjvolden. Et af de punkter, vi har klaget over, er NCC’s anvendelse af de omtalte matrikler syd for Dalvej, fortæller Rasmus Rosenkilde på vegne af naboer.

- Vi finder det dybt uacceptabelt, at Brønderslev kommune allerede otte måneder sener agter at tillade udvidelsen af NCC’s knusningsområde. Dette sker før natur og miljøklagenævnet har taget stilling til om NCC anvendelse af de omtalte matrikler overhoved er lovlig.

Naboerne anerkender heller ikke de støjmålinger, der er udført i forbindelse med den revideret miljøgodkendelse. Det samme gælder de støjmålinger, der er udført forud for den ønskede udvidelse af knusningsområdet.

Naboerne har opfordret Brønderslev Kommune til ikke at give NCC miljøgodkendelse. Det er det, der nu er sket.