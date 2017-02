BRØNDERSLEV: Nyt nordisk biblioteksprojekt i Brønderslev og Frederikshavn modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Den norske Tv-serie "Skam" har skabt fornyet interesse for et fællesskab blandt unge i hele Norden. Bibliotekerne i Brønderslev og Frederikshavn vil derfor i samarbejde med Ski Bibliotek i Oslo og Göteborg Stadsbibliotek alliere sig med talentfulde unger, der skal bruge deres kreativitet til at være med til at udvikle undervisningsmateriale til landets folkeskoler og biblioteker. Materialet vil have fokus på dannelse og identitet set med nordiske, litterære briller.

I Nordjylland udgår færgeruterne som et tydeligt spor fra Frederikshavn til Oslo og Göteborg, hvad sker der hvis vi forfølger dette spor i en litterær forståelse, som en dannelsesfærge der forbinder os mere end det adskiller os? Ny Nordisk er et litterært projekt med fokus på dannelse og identitet set i et prisme af nordisk litteratur - hvad betyder det at vokse op der, hvor vi gør? og hvad får vi med os som en litterær og identitetsskabende rygsæk?

Projektet vil formidle litteraturen i et nordisk perspektiv med de unge i centrum.

- Vi er så stolte af, at vores projektide har fået støtte og vi glæder os til at komme i gang. I Brønderslev har vi erfaringer fra Brønderslev Forfatterskole og fra vores valgfag "Forfatter" som vi vil bringe ind i projektet, fortæller bibliotekschef Bente Kristoffersen.

Ideen til projektet kommer fra bibliotekerne i Brønderslev og Frederikshavn og de primære samarbejdspartnere i projektet er foruden bibliotekerne i Brønderslev og Frederikshavn, Ski bibliotek ved Oslo, Stadsbiblioteket i Göteborg samt Brønderslev Forfatterskole. Desuden er der tilknyttet unge forfattere med nordjyske rødder, ungdomsskolerne i Brønderslev og Frederikshavn, folkeskolelærere, poetry slammere, studerende ved nordisk litteratur samt AAU.

- Ny Nordisk er et stort samarbejdsprojekt på tværs af landegrænser, og vi har erfaring for at den type projekter tager tid, derfor har vi søgt og fået 517.478 kr. i støtte over to år, så nu er det om at komme i gang" slutter Bente Kristoffersen.