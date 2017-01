THY-MORS: Da Tage Leegaard i maj 2016 tog initiativ til at starte en Facebook-gruppe med navnet "Vi støtter Thisted Sygehus som akutsygehus" var opbakningen enorm. Efter blot to døgn havde gruppen 13.400 medlemmer. Af Facebook-gruppen udsprang dannelsen af støtteforeningen FAST - Fremtidens Akutsygehus i Thisted. Men FASTs bestyrelse lægger nu afstand til den debatform, der kører på Facebook-gruppen.

- Vi kan ikke stå på mål for den Facebook-side. Folk tror, at det er vores side, men det er det ikke. Den lever sit eget liv. Vi er ikke administratorer på den, og vi har vores egen hjemmeside, siger Erik Holm, bestyrelsesformand i FAST. Han tilføjer:

- Vi vil ikke kommunikere på den måde, som det sker på Facebook-siden.

Bestyrelsen erkender dog, at det næppe er nok blot at have en hjemmeside. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvad man gør i forhold til Facebook.

Det er fortsat Tage Leegaard samt Astrid Christensen, der står som administrator af Facebook-gruppen "Vi støtter Thisted Sygehus som akutsygehus".

- Jeg har hele tiden gået og regnet med at få et udspil fra Erik Holm om, hvornår de overtager den helt, siger Tage Leegaard, der mener, at det ville være helt forkert at nedlægge gruppen.

Bestyrelsen i FAST har i øvrigt netop afholdt et længe planlagt møde med regionsrådsformand Ulla Astman og hospitalsdirektør Henrik Larsen. Her var debatten på den populære Facebook-side også oppe at vende, blandt andet omkring den varslede afskedigelse af en læge på sygehuset i Thisted - en oplysning, som lægens kone selv har lagt ud på Facebook-siden.

- Vi fik selvfølgelig ingen informationer om personsagen, men vi fik det klare indtryk, at der er tale om en vurdering af lægens faglighed og ikke kun det sproglige, siger Erik Holm.