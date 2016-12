HANSTHOLM: Med over 400 numre i kataloget, var der nok at vælge imellem for dem, der måske kunne se konturerne af en god handel med alt fra små mikrometerskruer til stort løftegrej.

Auktionen var over indholdet af bygningerne, som rummede Hanstholm Smedie og Maskinfabrik, som blev begæret konkurs for et par uger siden.

For halvandet år siden løb ejeren ind i problemer med et par store projekter, som gav så meget tab, at firmaet gik ned, men kom ved hjælp af Sparekassen Thy i gang igen.

Men denne gang valgte parterne at stoppe og auktionen skulle så få omsat firmaets produktionsudstyr og lager til likvide midler.