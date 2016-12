AALBORG: Når de fire sværvægtere i dansk håndbold Aalborg, KIF Kolding København, Bjerringbro-Silkeborg og Skjern Håndbold tørner sammen i herrernes pokalturnering, Santander Cup, vil det være med masser af tilskuere på lægterne.

Turneringen spilles i Gigantium i Aalborg i weekenden 4. og 5. februar, og med over en måned til de fire kampe er 7000 billetter allerede ude.

- Vi er godt på vej mod at opfylde vores ambition om udsolgt. Vi har således med små seks uger igen solgt tæt på 7000 billetter ud af omtrent 9600, siger direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, i en pressemeddelelse.

Udover sportslig underholdning indenfor de 20 gange 40 meter er nu også et musikalsk indslag blevet tilføjet plakaten.

Den danske musikgruppe Tøsedrengene spiller således om lørdagen.

- Det er lykkes blandt andet med hjælp fra Santander Consumer Bank at få Tøsedrengene til at komme og sætte ekstra kolorit på afterparty’et. Det løber af stablen umiddelbart efter afslutningen på den sidste kamp lørdag eftermiddag. Og så er der selvfølgelig også warm up party begge dage med masser af underholdende indslag inden kampene, fortæller Jan Larsen.

Bjerringbro-Silkeborg og KIF Kolding København spiller den første semifinale lørdag 4. februar klokken 14.10, og Aalborg Håndbold møder Skjern i den anden semifinale lørdag klokken 16.10.

5. februar spilles der om tredje-/fjerdepladsen klokken 14 og finalekamp klokken 16.