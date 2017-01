BRØNDERSLEV: Der er overraskende stor tilslutning til orienteringsmødet onsdag 18. januar 2017 Kl. 18.00-21.45 I Brønderslev Hallen, som Team fritid og kultur samt Idrætssamvirket Brønderslev har inviteret idrætsforeningerne til.

- Vi er oppe på 135 tilmeldinger til mødet, fortæller Poul Lønbro fra Idrætssamvirket Brønderslev. Det må vi sige er en positiv overraskelse for os arrangører. Den store tilmelding kan dog ikke vælte arrangementet, da vi på forhånd har reserveret de nødvendige lokaler.

- Det er normalt svært at trække de mange travle engagerede ledere til et fælles møde, men denne gang er altså en undtagelse. Både Team fritid og Idrætssamvirket har også lagt sig i selen for at give de mange ledere noget med hjem fra mødet!

På mødet vil foreningerne blive orienteret om, hvad der lige nu rører sig på den idrætspolitiske scene, og hvad vi ser fremadrettet. Endvidere vil der blive gennemført to workshop. På den ene workshop orienteres om administrationssystemet Conventus, som er et gratis tilbud til foreningerne, mens den anden workshop giver en bred orientering om Brønderslev Ordningen og dens mange fortræffeligheder.

Som et skulderklap til de mange frivillige ledere, afsluttes aftenen med et festligt indlæg af den kendte foredragsholder, Nils Villemoes.

- Så Team Fritid og Kultur samt Idrætssamvirket ser med glæde frem til denne aften, siger Poul Lønbro.