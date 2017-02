HØRDUM: Metalvirksomheden KK Metal ved Hørdum har netop underskrevet en kontrakt, der forlænger aftalen om produktion af energisparende pillefyr for den midtjyske virksomhed, VVS-Eksperten.

- Vi glæder os over, når vore kunder vælger at forlænge eksisterende aftaler, for det fortæller os, at den strategi, vi har lagt for virksomheden, bærer frugt, siger Emil Skriver Christensen, ejer af KK Metal.

Kontrakten indebærer levering af 750-800 pillefyr til VVS-Eksperten - en ordre til en værdi af cirka otte millioner kroner.

Men produktionen af pillefyr er kun en del af den brede vifte af metalbaserede produkter, der fremstilles i virksomhedens produktionssteder i Hørdum, Snedsted og Koldby.

Udstyr til fødevareindustri, sygehuse og butikker er blandt de øvrige opgaver.

Virksomheden har oplevet stor vækst de senere år. Da Emil Skriver Christensen tilbage i 2002 købte KK Metal sammen med sin bror, var der 12 ansatte.

I efteråret overtog han hele ejerskabet 45 medarbejdere. Nu er der 51.

KK Metal har fortsat brug for dygtige industriteknikere.