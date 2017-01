NORDJYSKE Plus

Brandfolk har også været i sving med at slukke brande i 30 biler, motorcykler og knallerter som følge af fyrværkeri eller hærværk.

Det tog over fem timer at slukke branden, og enkelte stykker kvæg døde.

Fyrværkeri har været baggrunden for de fleste udrykninger, skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

DANMARK: Brandfolk har haft travlt nytårsaften landet over med over 500 udrykninger fra klokken 18 lørdag aften til klokken 5 søndag.

