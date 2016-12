NYTÅR: De første brag kan allerede høres om aftenen, selv om der stadig er lang tid til nytår.

For der findes tilsyneladende folk, der er så glade for fyrværkeri, at de ikke kan vente til årets sidste aften med at tænde lunterne.

Det er ikke blot til gene for naboerne. Det er faktisk også decideret ulovligt, forklarer Mette Cramon fra Sikkerhedsstyrelsen.

- Reglerne er helt klare på det område. Du må ikke fyre fyrværkeri af før den 27. december. Og hvis du så har noget fyrværkeri tilovers fra nytårsaften, så må du også fyre af den 1. januar. Men hverken før eller efter disse seks dage, siger hun.

Bødestraf

Det er simpelt hen ikke tilladt for privatpersoner at fyre skyts af i resten af årets 359 dage, lige som det kun er lovligt at købe sit fyrværkeri i perioden fra den 15. december til den 31. december.

Og sådan har lovgivningen været siden 2014.

Hvis du alligevel vælger at trodse de klare regler for, hvornår du må fyre af, så kan det bliver en kostbar oplevelse for dig.

Politiet står nemlig klar til at udskrive bøder på minimum 500 kroner og op til flere tusinde kroner, lyder vurderingen fra Henrik Framvig, der er vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

- Bødestørrelsen varierer i de forskellige politikredse, men man kan være sikker på at få en bøde. Ofte i størrelsesordenen omkring 1000 kroner, siger han.

- Ring til politiet

Hvis det til gengæld er din nabo, der har svært ved at vente til nytår med at sætte kulør på aftenhimlen, så kan du i første omgang gøre vedkommende opmærksom på de gældende regler.

Hvis henvendelsen ikke har den ønskede effekt, så kan du i sidste ende vælge at ringe til ordensmagten.

- Det er en overtrædelse af lovgivningen. Hvis man konstaterer ulovligheder, så skal man ringe til politiet, lyder det klare svar fra vicepolitiinspektør Henrik Framvig, Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

Kilder: Sikkerhedsstyrelsen, www.politi.dk.

/ritzau/FOKUS