AALBORG: Tirsdag kl. 14.47 indgik der flere anmeldelser til Nordjyllands Politi - via 112 til vagtcentralen om at der på motorvejsbroen Hadsundvej i Aalborg blev kastet store grene ned på motorvej E45.

En bilist måtte bremse kraftigt og foretage undvigemanøvre for at ikke at blive ramt af en større gren, der blev kastet ned fra broen og ned på motorvejen. Det meddeler Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Et vidne havde set to personer stå på Hadsundvej og kaste store grene ned på motorvejen, hvor der kørte mange bilister. Vidnet oplyste, at grenene var mindst en meter lange og havde en tykkelse af mindst 5-10 cm.

De to personer var løbet fra stedet, efter de havde kastet grenene ned på motorvejen, og var gået til en bebyggelse i nærheden.

Politiet blev sendt til stedet og ved Hadsundvej/Golfbakken fik patruljen fat i dem. Begge personer blev anholdt på stedet og medtaget til politigården i Aalborg med henblik på videre efterforskning i sagen.

Ingen bilister er pt. kommet til skade, men Nordjyllands politi vil meget gerne høre fra bilister, der har set de to personer stå på motorvejsbroen eller har måttet undvige nedkastede grene fra broen.

De 2 mandlige personer på hhv. 19 og 20 år, er af udenlandske herkomst og skal nu afhøres med tolk. Der bliver begge sigtet for overtrædelse af straffelovens § 252 ved at have sat andres liv i fare.

Motorvejen ved Hadsundvej var kortvarigt afspærret, for at der kunne søges spor på stedet, men kort før klokken 18 meddelte politiet, at vejen var åbnet igen.