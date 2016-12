NORDJYLLAND: Stormen Urd er aftagende i Nordjylland og derfor fraråder Nordjyllands Politi ikke længere unødig udkørsel. Der er dog stadig kraftige vindstød og derfor risiko for væltede træer og skilte, lyder det kort før midnat i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Læs også: Flere politikredse fraråder unødig udkørsel

Vicepolitiinspektør, Henrik Skals understreger dog, at bilisterne skal være særlig opmærksomme på væltede træer og skilte på kørebanen. "Kør efter forholdene," lyder opfordringen fra vicepolitiinspektøren.

Der er fortsat veje, der er spærret på grund af væltede træer og lignende. Søndergade i Hjørring er for eksempel fortsat spærret på grund af et ustabilt stillads.

Ingen er kommet alvorligt til skade. Nordjyllands Politi har udelukkende modtaget henvendelser med skader af materiel karakter. Der er kommet mange meldinger om væltede træer, skilte og lysmaster. Derudover løsrevne tagsten og julebelysning. Vandstanden i Limfjorden er også forhøjet.

Nordjyllands Beredskab og Falck har indtil midnat mandag haft 57 udrykninger til skader som følger af stormen, mens Beredskabsstyrelsen i Thisted udelukkende har været i beredskab. Hjemmeværnet har heller ikke været benyttet, men været klar til udrykning. Vandstanden i Limfjorden er stadig over normalstanden men faldende. Vinden er også aftagende over hele Nordjylland.

- Nordjyderne har gennem hele aftenen respekteret vores anbefalinger om at undgå unødig udkørsel, hvilket vi er rigtig glade for. Indsatsen er blevet koordineret fra politiets KSN(kommandocentral) i et godt og tæt samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere fra Falck, Nordjyllands Beredskabet, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet, lyder det fra vicepolitiinspektør, Henrik Skals.