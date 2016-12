- Der er tale om en begivenhed, der er meget sjælden, og kun sker hvert 20. år. Det er på baggrund af målingerne, at der er blevet erklæret stormflod, siger Jesper Rasmussen til TV2.

Stormflod betyder, at der har været en oversvømmelse, som skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Dermed kan boligejere få erstatning for de skader, som oversvømmelserne har medført.

Flere steder i landet har stormen Urd medført stormflod. Det er godt nyt for boligejere med vandskader.

