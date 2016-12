Mand ramt af politiets skud under anholdelse

40-årig mand sigtes for at sætte ild til sit hus

Stormvarsel får færgeselskaber til at aflyse

Mand ramt af politiets skud under anholdelse

Rusland stryger terror fra liste over årsager til flystyrt

Stormvarsel får færgeselskaber til at aflyse

Stormvarsel får færgeselskaber til at aflyse

Mand ramt af politiets skud under anholdelse

- Vores råd er egentlig bare, at folk kører så hurtigt som muligt, siger vagthavende Nicholas Petterson fra Vejdirektoratet.

Her er afgangen fra Rønne klokken 18.30 fremrykket til klokken 16.30. Og afgangen fra Ystad klokken 20.30 ændret til 18.30.

Hos Color Line er alle afgange med de to SuperSpeed færger, M/S SuperSpeed 1 og 2, aflyst. Det gælder på ruterne Hirtshals-Kristiansand og Hirtshals-Larvik og omvendt.

Til gengæld forventer Stena Line, at færgerne mellem Frederikshavn og Gøteborg sejler planmæssigt.

Det gælder Stena Line, som forventer, at aftenens afgang fra Frederikshavn til Oslo bliver forsinket. Rejsende skal dog stadig indfinde sig på færgeterminalen klokken 18, men hvornår færgen sejler mod Oslo er endnu uvist. Det bliver først, når vejret tillader det.

NORDJYLLAND: Vinden får tag i Nordjylland, som 2. juledag skrider frem, og varslet om hård kuling eller ligefrem storm har fået færgeselskaber til at aflyse eller forsinke afgange til og fra Nordjylland.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies